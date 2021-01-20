18:49
USD 84.80
EUR 102.68
RUB 1.15
Власть
Сюжет: COVID-19

Новый штамм. ПЦР-тест станет обязательным при въезде и прилете в Кыргызстан

С 23 января граждане Кыргызстана, прибывающие в страну авиатранспортом, должны будут иметь при себе справку с отрицательным ПЦР-анализом, проведенным не позднее 72 часов. Об этом сообщили на заседании республиканского оперативного штаба.

Та же норма касается и тех, кто планирует пересечь границу наземным путем.

Новые правила вводятся из-за повышения мер безопасности, чтобы предотвратить завоз нового штамма коронавирусной инфекции.

«При осуществлении международных рейсов на борту воздушного судна проводится анкетирование пассажиров, по прибытии анкеты передаются сотрудникам санитарно-карантинных постов. В аэропорту проводятся термометрия, контроль соблюдения санитарных норм и социальной дистанции, проверка на наличие ПЦР-исследования. При выявлении клинических проявлений проводится госпитализация», — сказали в штабе.

Отмечается, что в случае истечения срока действия ПЦР-теста из-за длительности перелета или задержки авиарейса пассажиры будут обязаны пройти его после прибытия в аэровокзалах.

На совещании штаба вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева подчеркнула важность строгого соблюдения алгоритмов проверок. «В связи с распространением нового штамма вируса необходимо обеспечить высокий уровень безопасности и контроля по прибытии граждан в страну», — заметила она.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы соблюдения норм безопасности в общеобразовательных школах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180637/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан иностранец, пытавшийся за взятку незаконно перейти границу Кыргызстана
Таможня в пилотном режиме запустила проект «Санарип тамга»
В Кыргызстане выделено 305 миллионов сомов на развитие приграничных территорий
За 9 месяцев пограничники задержали контрабанду на 18 миллионов сомов
В Погранслужбе объяснили причины усиления охраны границ Кыргызстана
Пограничники перешли на усиленное несение службы. По поручению Садыра Жапарова
Товара нет. Торговцы рынков грозятся перестать платить налоги с 1 ноября
89 процентов проголосовавших читателей 24.kg ждут открытия границ. Для чего?
Почему вы ждете открытия границ с другими странами (опрос)
ВОЗ поддерживает открытие международных границ
Популярные новости
Кто станет оппозицией Садыру Жапарову Кто станет оппозицией Садыру Жапарову
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 января
Большинство читателей 24.kg хотят видеть на&nbsp;посту премьера Мелиса Мырзакматова Большинство читателей 24.kg хотят видеть на посту премьера Мелиса Мырзакматова
Как хоронят на&nbsp;Ала-Арчинском кладбище. БГК предлагает решить вопрос Как хоронят на Ала-Арчинском кладбище. БГК предлагает решить вопрос
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
20 января, среда
18:48
Трагедия в Борскооне 1998 года. Суд вынес решение Трагедия в Борскооне 1998 года. Суд вынес решение
18:39
Россия продлила антиковидные меры. Что делать находящимся в РФ кыргызстанцам
18:36
Экономика выйдет из тени. Кабмин рассказал о плюсах виртуальных кассовых машин
18:30
21 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
В Оше ограбили таксиста. В чехле телефона он хранил 500 тысяч сомов