Новый штамм. ПЦР-тест станет обязательным при въезде и прилете в Кыргызстан

С 23 января граждане Кыргызстана, прибывающие в страну авиатранспортом, должны будут иметь при себе справку с отрицательным ПЦР-анализом, проведенным не позднее 72 часов. Об этом сообщили на заседании республиканского оперативного штаба.

Та же норма касается и тех, кто планирует пересечь границу наземным путем.

Новые правила вводятся из-за повышения мер безопасности, чтобы предотвратить завоз нового штамма коронавирусной инфекции.

«При осуществлении международных рейсов на борту воздушного судна проводится анкетирование пассажиров, по прибытии анкеты передаются сотрудникам санитарно-карантинных постов. В аэропорту проводятся термометрия, контроль соблюдения санитарных норм и социальной дистанции, проверка на наличие ПЦР-исследования. При выявлении клинических проявлений проводится госпитализация», — сказали в штабе.

Отмечается, что в случае истечения срока действия ПЦР-теста из-за длительности перелета или задержки авиарейса пассажиры будут обязаны пройти его после прибытия в аэровокзалах.

На совещании штаба вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева подчеркнула важность строгого соблюдения алгоритмов проверок. «В связи с распространением нового штамма вируса необходимо обеспечить высокий уровень безопасности и контроля по прибытии граждан в страну», — заметила она.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы соблюдения норм безопасности в общеобразовательных школах.