Чиновницы заняты лишь протиранием юбок. Депутат недоволен работой кабмина

Правительство и мэрия не принимают достаточных мер для снижения уровня загрязнения воздуха. Об этом на заседании комитета парламента по топливно-энергетическому комплексу заявил депутат Кожобек Рыспаев.

Нардеп возмутился, что кабмин не предлагает реальных решений проблемы и не принимает элементарных мер.

«Ну сделайте расчет, сколько будет стоить перевод ТЭЦ на газ. Мы поддержим ваши предложения в улучшении воздуха в столице. Зачем вы держите девушек, которые только и заняты протиранием юбок? Вы не работаете, а чуть что, народ критикует нас. Вот во время пандемии все депутаты выходили и помогали населению, но никто нас не хвалит. А кто из министров помог? Я лично на помощь потратил более миллиона сомов», — заявил Кожобек Рыспаев.

Он также выразил надежду, что новый глава государства запустит все простаивающие месторождения.

«Вот придет новый ажо, надеемся, люди не будут противостоять и все месторождения заработают. Тогда сможем газифицировать большую часть населения», — сказал Кожобек Рыспаев.

Комитет признал неудовлетворительной работу кабмина по снижению загрязнения воздуха.