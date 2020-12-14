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Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней девочки. Депутат пожаловалась в Генпрокуратуру

Депутат парламента Наталья Никитенко направила запрос в Генеральную прокуратуру по судье Тонского района Иссык-Кульской области Сабыру Соодонбекову, который оправдал подозреваемых в изнасиловании 13-летней девочки.

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По словам нардепа, она, как депутат ЖК КР и председатель комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, будет требовать принятия мер и добиваться законности и справедливости.

«Чтобы каждый фигурант получил соответствующее и законное наказание. Я всегда защищала и буду защищать права каждого гражданина, особенно детей и женщин. Судебная система зачастую принимает несправедливые решения, когда судьи отпускают насильников детей. Спасибо всем неравнодушным нашим гражданам и особенно СМИ, которые стоят на страже прав человека, несмотря на то что уполномоченные на это органы — суды, прокуратура, и остальные государственные органы на стороне беззакония, попрания наших прав и законов. Все, что происходит, это следствия: безнаказанность порождает беззаконие», — подчеркнула парламентарий.

Отметим, что прокуратура Тонского района также заявила, что обжалует приговор по факту изнасилования 13-летней девочки в селе Боконбаево. Гособвинение считает решение судьи Сабыра Соодонбекова необоснованным.

Напомним, ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали спустя некоторое время, когда выяснилось, что девочка беременна.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176637/
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