Референдум по изменению Конституции потребует еще 120 миллионов сомов

Референдум по внесению изменений в Конституцию потребует дополнительно 120 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, подготовку к всенародному голосованию ЦИК начнет, как только будет соответствующее решение Жогорку Кенеша. Пока есть только инициатива, вынесенная на общественное обсуждение.

«ЦИК — исполнительный орган, и со своей стороны мы не можем сами что-то назначать или отменять. Что касается вероятности проведения референдума и досрочных выборов президента в один день, то скажу так: в 2016 году мы уже имели такой опыт, когда плебисцит провели одновременно с кампанией в местные кенеши. Но утверждать смету, готовить бюллетени сможем только после указа о назначении. Таково мое личное мнение», — добавил Кайрат Осмоналиев.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.

В свою очередь гражданские активисты создали портал stop-referendum-kg.com, на котором они планируют собрать полмиллиона подписей за отзыв предложенного проекта Конституции и своевременное проведение президентских и парламентских выборов.