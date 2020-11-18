14:08
USD 84.80
EUR 100.69
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая редакция Конституции: инициатива депутатов Жогорку Кенеша нелегитимна

Комитет гражданского контроля призвал все прогрессивные силы объединиться. Об этом говорится в заявлении.

Читайте по теме
Новая Конституция превратит главу правительства в мальчика на побегушках

Отмечается, что депутаты, участвовавшие в выборах партий «Биримдик», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан», разработали проект Конституции, чтобы лишить народ Кыргызстана свободы и демократических завоеваний.

«80 депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва, чей срок полномочий истек, инициировали конституционный переворот. Этот созыв сам себе продлил полномочия, когда народ в результате массовых протестов добился отмены итогов голосования от 4 октября 2020 года. Во время парламентских выборов эти же самые партии намеревались захватить подавляющее большинство мандатов в Жогорку Кенеше путем беспрецедентного давления, угроз, принуждения и подкупа. Теперь эти же силы намерены лишить народ Кыргызстана свободы, установить авторитарный строй и отбросить страну в средневековые условия», — отмечают в комитете.

В обращении подчеркивается, что действия депутатов незаконны и антиконституционны.

«Жогорку Кенеш с истекшим сроком годности, не обладающий народным доверием, не имеет ни моральных, ни политических, ни правовых полномочий для изменения государственного строя. История не поворачивается вспять. Подобные антинародные попытки породят протесты и конфликты в обществе. Комитет призывает воздержаться от участия в усовершенствовании незаконного и антинародного документа, это является ловушкой», — говорится в заключении.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173505/
просмотров: 1055
Версия для печати
Материалы по теме
Новая редакция Конституции. В основе проекта лежит антинародная цель
Новый проект Конституции. Кыргызстан станет средневековым государством
Новая редакция Конституции. Зайнидин Курманов о бесполезности перекройки
Кто пишет новую Конституцию и почему тайно, рассказал Нургазы Анаркулов
Депутаты не нарушают Конституцию. Пресс-служба Жогорку Кенеша ответила юристам
Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и не будет
Митинг против изменения Конституции проходит в Бишкеке
Конституционная реформа. Работу комиссии будут транслировать в прямом эфире
Юристы возмущены неконституционными решениями Жогорку Кенеша
Еще один депутат заявляет о нарушении Конституции членами шестого созыва
Популярные новости
Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану
Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от&nbsp;чимкириков Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от чимкириков
Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за&nbsp;1,5 месяца выспался Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за 1,5 месяца выспался
Выборы президента. Садыр Жапаров подал уведомление в&nbsp;ЦИК Выборы президента. Садыр Жапаров подал уведомление в ЦИК
Бизнес
Как выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Еще 103 населенных пункта Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
&laquo;Бакай Банк&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; «Бакай Банк» теперь и в приложении «Мой О!»
Namba Group объявляет о&nbsp;новом этапе в&nbsp;жизни компании Namba Group объявляет о новом этапе в жизни компании
18 ноября, среда
14:07
Нургазы Анаркулов: Мнение общества по проекту Конституции будет учитываться Нургазы Анаркулов: Мнение общества по проекту Конституц...
13:57
Стала известна дата проведения референдума по изменению Конституции Кыргызстана
13:31
Выборы президента. У 11 кандидатов из 63 нет сертификата о сдаче Кыргызтеста
13:21
Новая редакция Конституции: инициатива депутатов Жогорку Кенеша нелегитимна
13:11
Новая редакция Конституции. В основе проекта лежит антинародная цель