Новая редакция Конституции: инициатива депутатов Жогорку Кенеша нелегитимна

Комитет гражданского контроля призвал все прогрессивные силы объединиться. Об этом говорится в заявлении.

Читайте по теме Новая Конституция превратит главу правительства в мальчика на побегушках

Отмечается, что депутаты, участвовавшие в выборах партий «Биримдик», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан», разработали проект Конституции, чтобы лишить народ Кыргызстана свободы и демократических завоеваний.

«80 депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва, чей срок полномочий истек, инициировали конституционный переворот. Этот созыв сам себе продлил полномочия, когда народ в результате массовых протестов добился отмены итогов голосования от 4 октября 2020 года. Во время парламентских выборов эти же самые партии намеревались захватить подавляющее большинство мандатов в Жогорку Кенеше путем беспрецедентного давления, угроз, принуждения и подкупа. Теперь эти же силы намерены лишить народ Кыргызстана свободы, установить авторитарный строй и отбросить страну в средневековые условия», — отмечают в комитете.

В обращении подчеркивается, что действия депутатов незаконны и антиконституционны.

«Жогорку Кенеш с истекшим сроком годности, не обладающий народным доверием, не имеет ни моральных, ни политических, ни правовых полномочий для изменения государственного строя. История не поворачивается вспять. Подобные антинародные попытки породят протесты и конфликты в обществе. Комитет призывает воздержаться от участия в усовершенствовании незаконного и антинародного документа, это является ловушкой», — говорится в заключении.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.