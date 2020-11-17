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Власть

Депутат предложил продать MegaCom и два государственных телеканала

Депутат Дастан Бекешев предложил продать государственную компанию MegaCom, телеканалы «Пирамида» и «Пятый канал». Об этом парламентарий заявил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

«MegaCom в минусе, нужно продать. Зачем его содержать? Компания и дальше будет в минус идти, потому что все уходят в интернет-связь. Госканалы «Пирамида» и «Пятый канал» тоже надо продать», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Представитель Фонда по управлению государственным имуществом отметил, что для продажи нужно внести компании в программу приватизации. Предложения при этом дают другие госорганы. В ответ Дастан Бекешев предложил ФУГИ самим проявить инициативу и внести компании в программу приватизации.

«Вы же управляете госимуществом и лучше знаете, в каком оно состоянии», — заключил депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173435/
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