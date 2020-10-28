Балбак Тулобаев был фигурантом уголовного дела. И. о. мэра называет это заказом

В отношении нынешнего и. о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева возбуждалось уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Фото — скриншот с сайта Генпрокуратуры

По его данным, Балбак Тулобаев, будучи заместителем управляющего делами президента, по предварительному сговору со своим руководителем Курманбеком Темирбаевым, незаконно получив земельный участок по улице Токтоналиева в Бишкеке, передал его под строительство многоэтажного дома частной компании. Условием сделки было получение на баланс управделами пяти квартир.

После окончания строительства их передали различным ненадлежащим лицам.

На сайте Верховного суда также указано, что по делу в 2013 году Первомайский районный суд вынес решение.

Фото — скриншот с сайта Верховного суда

Комментируя 24.kg данный факт, и. о. градоначальника сказал, что действительно уголовное дело возбуждалось. «Мы дошли до Верховного суда, были штраф, амнистия. Но на самом деле я невиновен. Если бы я был осужден, то не работал бы сейчас. Я пишу мемуары, придет время, расскажу все, что знаю, — кто сделал заказ против меня», — рассказал он.

Я примерно знаю, кто это все делает сейчас против меня. Подождите, пожалуйста, три месяца, я уйду, баллотироваться в мэры уже не буду. Балбак Тулобаев

26 октября Балбак Тулобаев покинул пост полпреда правительства в Иссык-Кульской области. До этого он руководил аппаратом мэрии столицы.