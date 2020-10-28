Балбак Тулобаев был фигурантом уголовного дела. И. о. мэра называет это заказом

В отношении нынешнего и. о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева возбуждалось уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.
После окончания строительства их передали различным ненадлежащим лицам.
На сайте Верховного суда также указано, что по делу в 2013 году Первомайский районный суд вынес решение.
Комментируя 24.kg данный факт, и. о. градоначальника сказал, что действительно уголовное дело возбуждалось. «Мы дошли до Верховного суда, были штраф, амнистия. Но на самом деле я невиновен. Если бы я был осужден, то не работал бы сейчас. Я пишу мемуары, придет время, расскажу все, что знаю, — кто сделал заказ против меня», — рассказал он.
Я примерно знаю, кто это все делает сейчас против меня. Подождите, пожалуйста, три месяца, я уйду, баллотироваться в мэры уже не буду.Балбак Тулобаев
26 октября Балбак Тулобаев покинул пост полпреда правительства в Иссык-Кульской области. До этого он руководил аппаратом мэрии столицы.
Ранее Балбак Тулобаев заявил, что не готов работать с кадрами, которые проходят по делам о коррупции. Однако митингующие считают, что увольнение вице-мэров — политический заказ.
Напомним, что и. о. градоначальника попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. мэра вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.
Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.