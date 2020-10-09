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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Кыргызстан у черты опасности. Сооронбай Жээнбеков сделал заявление

Президент Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением по ситуации в стране.

Он отметил, что из-за непомерных амбиций некоторых политиков мирная жизнь кыргызстанцев и спокойствие в стране подвергнуты угрозе. «Наряду с политическими звучали и провокационные призывы, подрывающие единство страны и мирную жизнь общества. Кыргызстан у черты опасности», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политических страстей. Именно поэтому в столице страны  — в Бишкеке введено чрезвычайное положение.

Сооронбай Жээнбеков

Глава государства добавил, что в рамках своих конституционных полномочий он сделает все, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность государства. «Уверен, что все здоровые силы страны полностью поддержат меня. Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности. Поэтому не будем сторонними наблюдателями и вместе выйдем из этих трудных дней», — заключил он.

ЧП вводится указом президента. Парламент получает уведомление об этом в течение суток и в течение трех суток должен утвердить его.

Отметим, что глава правовой клиники «Адилет» ранее заявила, что «пока документ не пройдет все необходимые процедуры, он недействительный».
Ссылка: https://24.kg/vlast/168587/
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