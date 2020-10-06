Нынешний состав Жогорку Кенеша доработает до момента избрания нового созыва

Нынешний состав парламента доработает до момента избрания нового созыва. Об этом 24.kg рассказал экс-премьер-министр Темир Сариев, он входит в состав Координационного совета, который возглавляет Адахан Мадумаров.

По словам Темира Сариева, члены Координационного совета не делят портфели, а напротив, их задача — вернуть страну в правовое поле и восстановить спокойствие и стабильность.

«Кадровыми перестановками занимается группа, которую координирует партия «Мекенчил» во главе с Садыром Жапаровым. Сегодня через депутатов они поменяли спикера, им стал Мыктыбек Абдылдаев, и планируют сделать и. о. премьер-министра Садыра Жапарова. Мы все едины в том, что этот созыв должен доработать до избрания нового состава Жогорку Кенеша, иначе мы скатимся в правовой вакуум. Разгонять депутатов никто не намерен», — заявил Темир Сариев.

Депутаты парламента, которые собрались в «Достуке», дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Об этом журналистам сообщил гражданский активист Аманбол Бабакулов.

Садыр Жапаров был осужден и отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

Отметим, на сегодня Жогорку Кенеш — единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.