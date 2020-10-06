Президент призывает политиков сесть за стол переговоров. Еще один комментарий

Президент Кыргызстана второй раз за сегодня прокомментировал происходящие в стране события. «Это незаконный захват власти», — процитировала Сооронбая Жээнбекова его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

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«Как показали начавшиеся вчера события, целью протестующих было не только аннулирование результатов парламентских выборов, но и дестабилизация ситуации в республике и в конечном итоге снятие меня с должности главы государства», — считает Сооронбай Жээнбеков.

По его мнению, сейчас оспариваются не только результаты выборов, а идет борьба за должности, и, к сожалению, республика снова оказалась в такой же ситуации, в которой пребывали после двух предыдущих потрясений.

Я призываю все политические силы остановить своих сторонников и потребовать отказаться от совершения этого беспредела. Сооронбай Жээнбеков

«Сегодняшние события показывают, что это было какое-то комплексное мероприятие, подготовленное с давно запланированным планом действий. Повторюсь: это не просто спор по поводу результатов выборов. Результаты голосования использовали как повод. Конечно, люди были недовольны. Но организовывать их, держать всю ночь, привозить их — мы все знаем, что это стоит больших денег и больших усилий», — цитирует президента Толгонай Стамалиева.

По мнению главы КР, на данный момент группы, борющиеся за должности, разделены не на две, а на несколько. Их амбиции вызывают опасения.

«К сожалению, сейчас пытаются внести раскол, манипулируя вопросом севера и юга. Поэтому единственное, что нам сейчас нужно, — это сесть за стол переговоров, прекратить споры и дележку должностей. Ситуация, к сожалению, отпугивает инвесторов. Пандемия до сих пор в силе. Приближается зима, ситуация очень тяжелая. Так что все надо решать за столом переговоров. Все должно быть сделано в правовом поле», — сказал он.