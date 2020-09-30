Жанар Акаев, «Ата Мекен» № 6: Защитим предпринимателей от криминала!

Предприниматели и инвесторы не чувствуют себя защищенными в Кыргызстане. Для того чтобы в страну поступали инвестиции, необходимо искоренить коррупцию и вернуть доверие бизнесменов к власти, считает лидер партийного списка «Ата Мекен» № 6 Жанар Акаев.

«О каких инвестициях может быть речь? Предприниматели и инвесторы не доверяют правоохранительным органам, не доверяют судам и не выдерживают давления от членов ОПГ. Есть инвесторы, которые готовы инвестировать, но и для них нет никаких условий. Мы даже не даем развиваться своим бизнесменам. Нужно их защищать и создавать лучшие условия для развития бизнеса в республике, потому что каждый предприниматель вносит вклад в экономику КР», — сказал он.

По словам Жанара Акаева, партия «Ата Мекен» № 6 намерена решить эти важные вопросы путем проведения судебных реформ, реформ в госсекторе, а также мер по борьбе с коррупцией.

Партия «Ата Мекен» № 6 считает, что на данном этапе коррупция и взяточничество с точки зрения закона должны приравниваться к государственной измене.

Партия «Ата Мекен» № 6 считает необходимым:

государство и общество должны объявить беспощадную борьбу с экономической и политической коррупцией;

бороться с коррупцией внутри системы правоохранительных и судебных органов. Проведение люстрации;

отказываться от выборочной борьбы с коррупцией — все должны быть равны перед законом;

полностью фискализировать таможенную и налоговую системы;

улучшить показатели Кыргызстана в рейтинге Transparency International;

заставить работать закон о контроле соответствия крупных расходов публичных должностных лиц их доходам. Обеспечить постоянный контроль над соответствием приобретенного состояния законным источникам дохода, расширив с этой целью функции налоговых органов;

система наказаний за любые коррупционные деяния должна включать полный запрет на дальнейшую работу не только на руководящих должностях, но и в системе государственной и муниципальной службы, а также на предприятиях с государственной долей собственности;

вывести АКС из ГКНБ.

С полной программой партии «Ата Мекен» № 6 можете ознакомиться на официальном сайте.

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!



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Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (р/счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кулжановой Д. К.