Депутатские каникулы. Как можно потратить деньги, выделенные на Жогорку Кенеш

Депутаты Жогорку Кенеша в этом году бьют все рекорды по непродуктивности. Из-за карантина большую часть года они не работали. В июне спокойно ушли в отпуск, а в сентябре решили не заседать до выборов. Но деньги на содержание парламента из бюджета все равно выделяют.

Мы решили подсчитать, а как можно с пользой потратить средства, которые уходят из государственной казны на парламент с июля по сентябрь 2020 года.

140 миллионов за 90 дней

Министерство финансов с июля не представляет данных об исполнении бюджета. И если на июль и сентябрь в открытом доступе есть примерные суммы трат, то сколько потратили или хотя бы планировали потратить в августе, неизвестно.

Поэтому для подсчетов мы использовали данные о расходах Жогорку Кенеша с портала «Открытый бюджет».

За июль-сентябрь расходы на Жогорку Кенеш составили 140 миллионов 941,5 тысячи сомов.

Больше всего денег выделили в июле — 52,8 миллиона. В сентябре расходы на Жогорку Кенеш составят почти 42 миллиона сомов. И это в месяц, когда депутаты решили «поехать на встречи с избирателями».

На самом деле большинство из них занято избирательной кампанией. Ведь 84 из 120 действующих парламентариев хотят вновь вернуться в Жогорку Кенеш, но уже седьмого созыва.

Надбавки медикам и новые ИВЛ

Власти Кыргызстана сейчас активно готовятся ко второй волне коронавируса. 24 сентября впервые с начала месяца число заражений за сутки превысило 100 человек. Это тревожный звоночек. Времени на то, чтобы привести систему здравоохранения в максимальную готовность оказывать населению помощь, в обрез.

И те средства, которые выделили на содержание Жогорку Кенеша за последние 90 дней, вполне можно использовать для подготовки к новой волне COVID-19.

Например, можно было бы купить в больницы более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью 1,3 миллиона сомов каждый. Или, например, приобрести 30 реанимобилей с оборудованием по примеру тех, что приобрел Минздрав в середине июля 2020 года за счет средств Всемирного банка.

На 140 миллионов сомов можно купить более 2 тысяч кислородных концентраторов. В июле, в разгар вспышки коронавируса, задействовали в работе 20 тысяч 520 медработников. Если бы вместо финансирования парламента деньги раздали им, то каждый медик получил бы почти по 7 тысяч сомов.

Погасить долги и купить уголь

Даже если представить, что у государства есть средства на подготовку ко второй волне и закупку всего необходимого, то остаются и другие насущные задачи.

На те средства, что государство потратило на содержание Жогорку Кенеша за последние три месяца, можно купить 31 тысячу 761 тонну угля по 4 тысячи 505 сомов за тонну. Если раздать каждой малоимущей семье по три тонны твердого топлива, то зимой было бы тепло в домах 10 тысяч 587 семей.

В разгар жесткого карантина, когда тысячи кыргызстанцев остались без средств к существованию, правительство дополнительно выделяло средства на продуктовые наборы. На 140 миллионов сомов можно собрать 170 тысяч таких наборов. Или, например, не собирать готовые наборы, а купить почти 90 тысяч мешков муки первого сорта или более 300 тысяч бутылок растительного масла по 5 литров.

Тысячи кыргызстанцев могут остаться без тепла из-за долгов теплоснабжающих организаций за природный газ. Хотя, конечно, 140 миллионов не хватит, чтобы полностью рассчитаться с «Газпром Кыргызстан» за прошлый отопительный сезон.

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Но их хватило бы на полное погашениние текущих долгов «Токмок жылуулука» и более половины «Бишкектеплоэнерго». Ну или вполовину уменьшить долг «Кыргызтеплоэнерго» за потребленный котельными природный газ. В любом случае выплата этой суммы «Газпрому» значительно повысила бы шансы обеспечить кыргызстанцев теплом предстоящей зимой.

Трехмесячные расходы на Жогорку Кенеш составили треть долгов за газ теплоснабжающих организаций.

Конечно, не все траты идут только на депутатов. Кроме них в Жогорку Кенеше работает и аппарат. Его сотрудники обеспечивают комфортную работу нардепов. Следовательно, траты на аппарат можно считать расходами на содержание депутатов. И если бы нардепы отказались от расходов на себя любимых, то и государство могло бы потратить деньги на более важные и нужные дела.