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Власть

Сооронбаю Жээнбекову рассказали о гонениях на активистов, журналистов и блогеров

Встреча с Сооронбаем Жээнбековым прошла позитивно, без ограничений обсуждаемой темы. Об этом 24.kg сообщил лидер движения «Биз барбыз» Урмат Насыкулов.

По его словам, всем участникам дали возможность высказаться.

«Поднимали проблемы медиков, выплаты им компенсации в случае болезни и смерти, целенаправленного использования гуманитарной помощи, прозрачности кредитов и грантов от доноров, свободы слова и цензуры в интернете», — рассказал Урмат Насыкулов.

Сам лидер «Биз барбыз» пожаловался президенту на гонения со стороны правоохранительных органов на активистов, журналистов и блогеров.

Он предложил Сооронбаю Жээнбекову создать национальный центр волонтеров.

«Темы и проблемы, которые мы хотели поднять, никто не ограничивал. Президент сказал, что понимание этих проблем есть и никто не будет закрывать на них глаза. Возможно, был информационный вакуум. Мы донесли главе государства некоторые проблемы. Надеюсь, по всем вопросам будут приняты соответствующие решения. В целом мне понравилась готовность президента открыто обсуждать проблемы и выслушивать критику. Мы попросили быть открытым и не воспринимать критикующих, как врагов. Владение ситуацией — это ключ к решению проблем», — отметил Урмат Насыкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160198/
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