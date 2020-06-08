Парламентский комитет одобрил продление ретрансляции российских каналов

Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам одобрил во втором чтении поправку в Закон «О телевидении и радиовещании» о продлении ретрансляции российских каналов — «Первый канал. Всемирная сеть» («ОРТ») и «РТР-Планета» до 2023 года. Инициатором выступило Министерство культуры, информации и туризма.

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Против выступали медиаэксперты и представительство «Интерньюс» в Кыргызстане. Они отмечали, что это перечеркивает все усилия по построению в республике сильного ТВ-рынка и производству качественного контента на государственном языке, которые зависят от адекватных рекламных бюджетов и справедливых конкурентных отношений.

Члены медиасообщества рекомендовали депутатам провести комплексный анализ инициируемого Министерством культуры, информации и туризма документа, указывая на нецелесообразность его рассмотрения и принятия в предложенной редакции.

Они подчеркивали, любые изменения в Закон «О телевидении и радиовещании» необходимо принимать с учетом интересов всех представителей медиаиндустрии. Однако комитет эти замечания не учел.