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Власть

В Кыргызстане проживает 42 ребенка, родители которых неизвестны

В Кыргызстане живут 42 ребенка, родители которых неизвестны. Они не получают деньги из бюджета, сообщил на заседании парламента при обсуждении поправок в Закон «О государственных пособиях» нардеп Курманкул Зулушев.

По его словам, 40 из этих детей живут в домах-интернатах, 2 — у опекунов. «Мы хотим предложить открыть депозитные счета на имя таких детей, у которых в свидетельстве о рождении в графах «мать» и «отец» стоят прочерки. По достижении совершеннолетия они смогут получить деньги», — сказал Курманкул Зулушев.

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Поправки предлагают назначение государственных пособий по месту обращения граждан, за исключением случаев, когда за выплатами обращаются проживающие в населенных пунктах, в которых установлены коэффициенты начислений к заработной плате и другим социальным надбавкам.

«Предлагается не требовать у заявителей справку о фактическом месте проживания. Данные будут запрашивать с использованием возможностей цифровизации государственных услуг по их персональным идентификационным номерам в рамках межведомственного электронного взаимодействия», — пояснил депутат.

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров отметил, что, по предварительным прогнозам, сложности со своевременной выдачей госпособий могут возникнуть из-за пандемии коронавируса, но все необходимые доплаты нуждающиеся получат. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/154730/
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