Инцидент на границе. Виновных привлекут к ответственности

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым на пропускном пункте «Чечме-автодорожный» в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По ее данным, в ходе встречи обсужден произошедший накануне конфликт между жителями приграничных сел двух стран.
Стороны выразили сожаление в связи с произошедшим инцидентом на кыргызско-узбекском участке государственной границы и высказались за принятие комплекса исчерпывающих совместных мер по урегулированию ситуации, недопущению ее эскалации и снятию напряженности в приграничных районах.
Отмечена приверженность двух государств ранее достигнутым договоренностям и конструктивному подходу при решении возникающих вопросов.
Кубатбек Боронов и Абдулла Арипов также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и другим актуальным проблемам.
По итогам встречи стороны договорились о проведении совместных следственных мероприятий и привлечении к ответственности виновных лиц.
Инцидент начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.