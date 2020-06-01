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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Виновных привлекут к ответственности

Фото аппарата правительства . Кубатбек Боронов и Абдулла Арипов

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым на пропускном пункте «Чечме-автодорожный» в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, в ходе встречи обсужден произошедший накануне конфликт между жителями приграничных сел двух стран.

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Стороны выразили сожаление в связи с произошедшим инцидентом на кыргызско-узбекском участке государственной границы и высказались за принятие комплекса исчерпывающих совместных мер по урегулированию ситуации, недопущению ее эскалации и снятию напряженности в приграничных районах.

Отмечена приверженность двух государств ранее достигнутым договоренностям и конструктивному подходу при решении возникающих вопросов.

Кубатбек Боронов и Абдулла Арипов также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и другим актуальным проблемам.

По итогам встречи стороны договорились о проведении совместных следственных мероприятий и привлечении к ответственности виновных лиц.

Инцидент начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154395/
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