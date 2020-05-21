Генпрокурор объяснил, почему до сих пор не конфисковали имущество Аскара Шадиева

Родные бывшего первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева продолжают бороться за арестованное имущество. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, родственники чиновника подали в суд по трем объектам.

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«Суд удовлетворил иск родственников Аскарбека Шадиева. Затем подано заявление по разделу доли. Сейчас материалы рассматривает суд. Есть еще иск его жены», — сказал генпрокурор.

Откурбек Джамшитов отметил, что Генпрокуратура планировала выезд следователей в США по вопросам экстрадиции Аскарбека Шадиева. «Но из-за ситуации с коронавирусом поездку отменили», — добавил он.

Аскарбек Шадиев покинул республику в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном. В Худжанде он предъявил дипломатический паспорт и сел в самолет. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о присвоении $30 тысяч. Средства выделили для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Аскарбеку Шадиеву заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением.

В ноябре по решению руководства фракции «Бир Бол» его лишили мандата. В декабре суд приговорил бывшего чиновника к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.