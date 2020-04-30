Взять на себя выплаты по госипотеке за три месяца предложил государству депутат

«Государство должно взять на себя выплаты по госипотеке за три месяца», — заявил депутат Алмазбек Эргешов на заседании Жогорку Кенеша. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По словам нардепа, Государственная ипотечная компания предоставила отсрочку по кредитам сроком на три месяца. Основными заемщиками являются бюджетники.

Алмазбек Эргешов отметил, что сегодня многие граждане испытывают трудности с погашением задолженностей. «Это около 15-20 миллионов сомов. Для государства это небольшая сумма, в связи с этим призываю рассмотреть возможность выделения этих средств из бюджета», — сказал он.

Кроме того, депутат предложил продлить отсрочку по госипотеке на полгода.