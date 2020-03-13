Пандемия коронавируса. Премьер запретил все заграничные командировки чиновников

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дал поручение отменить все командировки сотрудников аппарата правительства, министерств и ведомств в страны, где есть риск заражения опасной инфекцией. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что поездки за рубеж должны осуществляться только по важным для государства мероприятиям и только в страны с положительной эпидемиологической ситуацией.

«Мы принимаем необходимые меры по недопущению проникновения и распространения на территории Кыргызской Республики коронавирусной инфекции. Ужесточены проверки на контрольно-пропускных пунктах страны. Все граждане, прибывающие из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, проходят 14-дневный карантин. Это специальные меры, принятые во всех странах», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.