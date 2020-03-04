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Власть

В честь юбилея Победы ветеранам выплатят по 75 тысяч сомов

В честь 75-летия Победы ветеранам ВОВ в качестве единовременной помощи выплатят по 75 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе президента КР.

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По ее данным, соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, «принимая во внимание всемирное историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу воинов-кыргызстанцев, выражая благодарность ветеранам за проявленные мужество и героизм, а также в честь 75-летия Победы».

В пресс-службе напомнили, что глава государства не раз отмечал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в Кыргызстане будет отмечаться как всенародный праздник, на самом высоком уровне. Подчеркивал, что великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению.

В настоящее время в Кыргызстане проживает 251 ветеран Великой Отечественной войны.

Из них инвалидов ВОВ — 65, участников — 153, несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, — 15, лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады и награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 18 человек.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2010 года ветеранам ВОВ выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот в размере 7 тысяч сомов, пожизненная стипендия президента — 10 тысяч сомов в месяц.

Кроме денежной компенсации взамен льгот и стипендии, ветераны ВОВ ежемесячно получают пенсии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145461/
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