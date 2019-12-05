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Власть

Вывод миллионов из страны. Парламент рассмотрит расследование журналистов

Жогорку Кенеш рассмотрит журналистское расследование о выводе миллионов из Кыргызстана. Об этом заявили сегодня на его заседании.

Депутат Максат Сабиров предложил коллегам обратить внимание на факты, озвученные в расследовании.

«В материале журналистов о выводе денег из Кыргызстана говорят уже военные офицеры — майор Камчыбеков и лейтенант Осмонбеков. Они из-за того, что рассказали о перевозке денег через аэропорт «Манас», подверглись гонениям и в данное время находятся в бегах. Нам надо реагировать. Дайте поручение комитетам», — заявил нардеп.

Спикер Дастан Жумабеков сообщил, что парламентские комитеты рассмотрять данный вопрос.

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