В Кыргызстане появился список животных, на которых запретят охоту

Депутаты приняли список животных, охота на которых в Кыргызстане запрещена. Члены комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрили его.

По словам одного из авторов документа Экмата Байбакпаева, с 2020 года до 2030-го в Кыргызстане запретят охотиться на горного барана — архара, горного козла — козерога и благородного оленя — марала.

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«Численность диких животных за последние 20 лет ощутимо сократилась. Проблема снижения численности диких копытных животных требует внимания правительства, государственных органов и всего общества», — отметил Экмат Байбакпаев.

Его коллега Алмазбек Акматов выступил против введения запрета, предложив просто увеличить штрафы за браконьерство. Асылбек Жээнбеков подчеркнул, что в борьбе с браконьерством надо, прежде всего, усилить порядок в плане продажи оружия.

По итогам обсуждения комитет направил законопроект на рассмотрение Жогорку Кенеша с учетом всех замечаний и предложений.