Уголовные дела и аресты президентов СНГ. Как главы государств покидали должности

Минувшая ночь в Кыргызстане была неспокойной. Спецназ пытался задержать Алмазбека Атамбаева. Есть погибший и раненые. А началось все с обвинений в адрес бывшего президента и возбуждения против него уголовных дел.

Редакция 24.kg изучила историю вопроса с президентами стран СНГ, против которых тоже возбуждались уголовные дела.

Украина. Виктор Янукович и Петр Порошенко

На Украине, к слову, нынешняя обстановка несколько напоминает события в Кыргызстане. Только этой весной в стране избрали нового президента, а уже сейчас против предыдущего уже возбудили несколько уголовных дел.

На сегодня против Петра Порошенко возбуждено 12 уголовных дел.

В частности, дела возбуждены из-за злоупотребления властью и служебным положением при распределении должностей, госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе, узурпации судебной власти и незаконного завладения телеканалом «Прямой», фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконного назначения правительства. Кроме того, среди обвинений — захват власти и незаконное вмешательство в судебный процесс, давление на судей.

В качестве свидетеля Петра Порошенко допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году. Сам Порошенко, выступая на съезде партии «Европейские дела», заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Ранее на Украине также возбуждали уголовные дела против президента Виктора Януковича.

Напомним, он покинул страну после госпереворота 2014 года. А в феврале 2015-го стало известно, что Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного привлечения бывшего президента к уголовной ответственности и обратилась к России с просьбой об экстрадиции экс-президента.

Генпрокуратура объявила подозрение Януковичу о создании преступной организации. В конце июня 2017 года Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Виктора Януковича. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения по делу о госизмене.

Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Кроме того, Виктора Януковича обвиняли в массовых убийствах мирных граждан во время Евромайдана, хищении крупных финансовых средств. Позже эти дела объединили в одно и обвинили бывшего президента в создании организованной преступной группировки.

Грузия. Михаил Саакашвили

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. Его обвинили в растрате более 8,8 миллиона лари государственных средств на личные нужды, превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Михаил Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину.

Позже он был назначен советником президента Украины Петра Порошенко, получил украинское гражданство. До ноября 2016 года Михаил Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области. А позже его лишили гражданства, против него возбудили уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

В Грузии Михаила Саакашвили в итоге осудили за превышение полномочий и растрату госсредств. Гражданство Украины ему вернули в мае 2019 года, а дела, которые возбуждены в стране, на сегодня приостановлены.

Армения. Роберт Кочарян и Европейский суд

В Армении смена власти также привела к уголовным делам против бывшего руководителя. Второй президент Армении Роберт Кочарян был арестован по делу о свержении конституционного строя в первый раз 28 июля 2018 года. Его обвиняют в жестоком разгоне демонстрации в 2008-м и свержении конституционного строя.

Но через две недели его освободили. Апелляционный суд признал незаконным принятое судом первой инстанции решение о его задержании.

Основанием для освобождения стало положение Конституции о неприкосновенности Роберта Кочаряна как бывшего президента. Но уже в декабре 2018 года апелляционный суд вынес решение о повторном аресте экс-президента. До мая 2019-го второй президент Армении снова находился в тюрьме.

Кочарян не признает выдвинутое против него обвинение. Он считает это дело политическим заказом и вендеттой нынешних властей Армении.

В итоге Конституционный суд Армении 18 июля 2019 года обнародовал заявление, в котором сообщил о намерении обратиться за советом в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию Совета Европы.