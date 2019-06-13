Кубатбек Боронов: Кыргызстан выиграет от более глубокой региональной интеграции

«Кыргызстан значительно выиграет от более глубокой региональной интеграции, учитывая ее потенциал для экспорта электроэнергии, хорошую региональную торговую и транзитную позицию», — заявил сегодня на кыргызско-китайском бизнес-форуме первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, республика взяла ориентир на содействие устойчивому росту путем укрепления региональных трансграничных связей. В КР сформировали условия, которые могут положительно влиять на себестоимость производства, — либеральный налоговый режим, тарифы на электроэнергию, присутствие квалифицированной рабочей силы. Это позволяет иностранным инвесторам вести активную деятельность в стране, привлекать новые технологии и получать экономическую выгоду.

«В нашем государстве все сектора экономики открыты для реализации инвестиционных проектов. Правительство активно и плодотворно сотрудничает с государственными структурами и представителями бизнеса Китая. Сегодняшний бизнес-форум актуален с учетом значимости дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений между странами», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Он отметил, что Кыргызстан делает акцент на реализацию совместных с КНР инвестиционных проектов и создание совместных предприятий, продвижение экспорта кыргызской продукции на рынок Китая.