Чиновники благодарят депутатов за то, что избавили их от Иманкадыра Рысалиева

«Я разговаривал с несколькими сотрудниками правительства. Они все говорят спасибо за то, что мы избавили их от звонков Иманкадыра Рысалиева и не только его, но и его сына», — заявил сегодня на заседании депутатской комиссии парламентарий Жанар Акаев.

По его словам, сейчас все пытаются выставить таким образом, что виноватым оказывается генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов. Однако депутаты не должны допускать такого развития событий.

«Сейчас складывается такое положение, что мы виновным будем считать Акылбека Жамангулова, а не Иманкадыра Рысалиева и правительство. Мы должны сказать слова уважения людям, которые выявляют проблемы и всенародно объявляют об этом. Сейчас результаты комиссии мы не должны оглашать. Я призываю не торопиться с выводами. Мы не желаем ничего плохого премьеру, но мы не должны стараться угодить ему», — подчеркнул Жанар Акаев.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.