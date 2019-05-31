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Власть
Сюжет: Скандал с «КТ Мобайл» (37)

Скандал с «КТ Мобайл». Премьер заявляет, что не знал о поведении своего свояка

«Я до 2 мая не знал, что Эрназар работал в «КТ Мобайл». Я перед Богом готов это подтвердить или на детекторе лжи», — заявил сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании депутатской комиссии, созданной после скандала с компанией.

Глава правительства также заявил, что не знал о поведении свояка Иманкадыра Рысалиева. Руководитель аппарата правительства был уволен только за то, что свояк премьер-министра заходил к нему в кабинет.

«Я не имею отношения к этому вопросу и трудоустройству родственников», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.
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