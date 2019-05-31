Что требовала компания «КТ Мобайл» у MegaCom, рассказал Акылбек Жамангулов

«Компания «КТ Мобайл» требовала от нас создания полноценного четвертого сотового оператора связи, на что необходимо $86 миллионов», — заявил сегодня на заседании депутатской комиссии генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов.

По его словам, в ноябре 2018 года «КТ Мобайл» объявила о проведении аукциона на совместное использование частот и создание виртуального сотового оператора. В MegaCom изучили условия аукциона. Сделали подсчеты по стоимости договора от 100 миллионов до 1,5 миллиарда сомов, чтобы узнать, за сколько лет компания может оправдать затраты.

«В итоге мы выиграли, предложив 345 миллионов сомов. Подписали договор, перевели деньги тремя траншами. В договоре было указано создание виртуального оператора. Мы создали рабочую группу для реализации договора. После начала работы «КТ Мобайл» стала требовать создания полноценного четвертого оператора связи. Но это не было указано в договоре», — подчеркнул Акылбек Жамангулов.

Он добавил, что, когда началось давление, MegaCom выступил против проекта, поэтому возникла такая ситуация.

«Создание виртуального оператора не требует много денег. Но «КТ Мобайл» требовала создания полноценного оператора. Есть два поставщика телекоммуникационного оборудования в Кыргызстане — Huawei и ZTE. Кроме того, есть российская компания, которая 12 лет обслуживает MegaCom. Мы направили им запросы с просьбой представить данные, сколько денег потребуется на создание полноценной сотовой компании. Они дали ответ, что на это уйдет $86 миллионов. Мы показали эту бумагу и сказали, что против», — заключил генеральный директор MegaCom.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.