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Власть
Сюжет: Скандал с «КТ Мобайл» (37)

Скандал с «КТ Мобайл». Частота компании стоит 2 миллиарда сомов

Себестоимость частоты, которая принадлежит ОсОО «КТ Мобайл», 2 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии заявил депутат Марлен Маматалиев.

Парламентарий уверен, что государство приняло абсолютно верное решение, оставив частоту у себя и не продав ее частным сотовым компаниям. Он отметил, что нужно учитывать национальные интересы.

«Создание «КТ Мобайл» было правильным, но работа была неправильной. Мы никак не извлечем уроков. Продолжаем продавать частоты по 1 тысяче сомов. Я считаю, что впредь мы должны продавать частоты только на аукционах», — подчеркнул Марлен Маматалиев.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова  чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.
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