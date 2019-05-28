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Власть

Он мне не родственник. Сват Сооронбая Жээнбекова о будущем главе Минсельхоза

Депутаты комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту утвердили в должности министра сельского хозяйства 56-летнего Эркинбека Чодуева.

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С 2014 года он работает заместителем министра сельского хозяйства. При этом кандидатуру 28-летнего бизнесмена Тилека Токтогазиева нардепы отклонили с формулировкой «не хватает опыта».

В соцсетях появилась информация, что Эркинбек Чодуев приходится сватом депутату фракции «Республика — Ата Журт» Алиярбеку Абжалиеву. Последний, напомним, является куда (сватом) президента Сооронбая Жээнбекова. 

Сам Эркинбек Чодуев для комментариев недоступен. А вот Алиярбек Абжалиев ответил на вопрос 24.kg. По его словам, это недостоверные сведения и являются не больше, чем слухом. Никакого отношения он к Эркинбеку Чодуеву не имеет. 

Эркинбек Чодуев родился 25 ноября 1963 года в селе Ак-Жар Кара-Суйского района Ошской области. В 1987-м окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «инженер-строитель», в 1998 году — Кыргызский государственный университет по специальности «экономист», а в 2004-м там же получил диплом по специальности «юрист».
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