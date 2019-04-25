В структуре правительства Кыргызстана должно остаться семь министерств. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, необходимо пересмотреть структуру кабмина. «Нам достаточно для роста семь министерств и 20 экономических округов. Из бюджета выделяется 82 миллиарда сомов на содержание 330 тысяч человек. Численность чиновников должна сокращаться. На это нужно обратить внимание в условиях цифровизации», — сказал Акылбек Жапаров.

Он похвалил правительство за то, что чиновники работали без пиара. «Это и является вашим пиаром. Вы начали проект «Безопасный город», но порядок работы кабмина нужно изменить», — отметил нардеп.