В Кыргызстане объявили весенний воинский призыв

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызстана, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службу в марте-мае 2019 года. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

В запас увольняются военнослужащие и служащие альтернативной службы, выслужившие установленные сроки срочной военной и альтернативной службы.

На срочную военную и альтернативную службу в марте-мае этого года призывают граждан мужского пола, которым к дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва и потерявших право на отсрочку от призыва.

«Правительству КР определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок призыва граждан на срочную военную и альтернативную службу», — говорится в указе.