Саммит ШОС в Бишкеке. Сооронбай Жээнбеков принял Владимира Норова

Сооронбай Жээнбеков встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков принял Владимира Норова

Президент отметил, что за 18 лет деятельности ШОС заняла достойное место среди авторитетных международных организаций, стала важным фактором обеспечения безопасности и устойчивого развития межгосударственных отношений.

Фото Султана Досалиева. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

«До саммита глав государств — членов ШОС, который пройдет в июне в Бишкеке, мы будем проводить все соответствующие мероприятия, готовиться к приему высоких гостей. На сегодня прорабатываются итоговые документы. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем качественно наполнить содержательную часть заседания», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Фото Султана Досалиева. Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов

Владимир Норов отметил символичность того, что его первый визит в качестве генерального секретаря осуществляется в Кыргызстан — страну, которая председательствует в этом году в ШОС.

«В качестве главного приоритета с момента вступления в должность, я определил для себя проведение на самом высоком уровне саммита ШОС, а также сопутствующих мероприятий в его рамках. Прежде всего, это пакет документов, которые необходимо подготовить», — добавил он.