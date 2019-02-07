Юный однофамилец Трампа уснул на его выступлении и стал «героем сопротивления»

Американский школьник Джошуа Трамп, приглашенный семьей президента США Дональда Трампа в конгресс, заснул во время обращения лидера страны к нации и стал символом «антитрамповского сопротивления». Об этом пишет The Guardian.

Джошуа Трамп — ученик средних классов из штата Делавэр. Мальчику пришлось уйти из школы, потому что одноклассники дразнили его из-за фамилии.

Чтобы поддержать ребенка, первая леди Меланья Трамп пригласила его на выступление президента.

Пока американский лидер зачитывал речь, Джошуа уснул, и это не ускользнуло от журналистов. Фото спящего ребенка стремительно разошлись в соцсетях.

Мальчика окрестили символом «сопротивления».

«Джошуа Трамп, добро пожаловать в сопротивление», — написал один из пользователей Сети. «Джошуа — лучший Трамп», — добавил американский политолог Йен Бреммер.

6 февраля Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием в конгрессе, в ходе которого призвал политиков выделить средства на возведение стены на границе с Мексикой и заявил о создании в США новейшей системы ПРО.