Статус русского языка в Кыргызстане останется неизменным. Об этом сегодня на встрече с руководством столичных вузов и ПТУ заявил Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, Кыргызстану необходимо многоязычное образование. «Это принцип, закрепленный в Конституции. Наши граждане должны знать государственный, официальный и один из мировых языков. Освоение всеми гражданами государственного языка мы считаем вопросом государственного уровня», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

В Кыргызстане русский язык — официальный язык. Его статус останется и не будет меняться. Это нужно в первую очередь нам самим. Сооронбай Жээнбеков

Он добавил, что учебное заведение, которое заботится о будущем государства, дает качественное образование детям, воспитывает достойных граждан общества, должно, прежде всего, очиститься от коррупции.