Сергей Лавров: Речи о создании второй российской авиабазы в Кыргызстане не шло

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что обсуждалось на переговорах с главой МИД Кыргызстана Чингизом Айдарбековым.

По его словам, речь шла о двустороннем сотрудничестве во всех сферах, в частности в военно-технической сфере, культурной и гуманитарной. Обсуждалась и ситуация в Афганистане. Сергей Лавров отметил, что Кыргызстан и Россия имеют общие точки взаимодействия и поддерживают инициативы на уровне ведущих международных организаций.

Глава российского МИД добавил, что стороны обсудили сотрудничество в рамках ОДКБ. Саммит министров иностранных дел организации состоится в 2019 году в Бишкеке. «Что касается открытия второй авиабазы России в Кыргызстане, речь на официальном уровне об этом не шла», — сказал Сергей Лавров.

Отметим, Сергей Лавров прибыл в Бишкек 3 февраля в рамках центральноазиатского турне. Министр иностранных дел России отметил, что его официальный визит в Бишкек посвящен подготовке государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан и заседания межправительственной комиссии, которое состоится 1 марта 2019 года.