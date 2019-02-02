Дональд Трамп признался, что за время президентства потерял «огромные деньги»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что за время пребывания на посту главы государства потерял много денег, но заверил, что все равно любит свою работу. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я потерял огромные суммы, занимаясь этой работой. Это не приносит денег. Это одно из самых великих убыточных занятий. К счастью, я не нуждаюсь в деньгах... Но я теряю. И цифры невероятные», — заявил Дональд Трамп в интервью изданию The New York Times.

Однако он добавил, что любит свою работу и будет претендовать на второй срок, пишет газета.