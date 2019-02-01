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Власть

ФУГИ ждет участь Энергохолдинга, заявляет Чыныбай Турсунбеков

Депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков опасается, что ФУГИ после преобразования ждет та же участь, что и Энергохолдинг. Об этом он сообщил сегодня на заседании фракции СДПК.

По его словам, при создании Энергохолдинга энергетики уверяли, что компания покажет эффективность.

«Нам обещали создать мощную госкомпанию в энергетике. Мы дали согласие на создание холдинга, но пока результатов нет. Не будет ли повторения с ФУГИ?» — спросил Чыныбай Турсунбеков.

Глава ФУГИ Ренат Тулебердиев ответил, что по Энергохолдингу были некоторые вопросы о номинальной стоимости активов. Процесс переоценки начали в 2017 году.

«Пока завершили оценку только первого блока. К лету полностью узнаем цену энергосектора», — сказал он.
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