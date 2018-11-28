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Власть

За годы независимости Кыргызстан получил $2,6 миллиарда на поддержку бюджета

За годы независимости Кыргызстан получил $2,6 миллиарда льготных кредитов и грантов на поддержку бюджета. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, большая часть средств получена в 90-е годы именно на поддержку бюджета. Позже стали брать средства на реализацию различных государственных программ развития. Кроме того, с каждым годом сокращается объем средств на эти цели. Например, на 2019-й предусмотрен только грант АБР.

Депутаты предложили вообще перестать брать кредиты и гранты на поддержку бюджета.

«Каждый раз, когда нам дают деньги на эти цели, доноры выставляют определенные условия. В 90-е годы мы не могли по-другому, нужны были средства. Но уже давно нужно научиться жить по средствам», — высказался депутат Аалы Карашев.
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