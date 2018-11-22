Дональд Трамп извинился перед американцами за низкие цены на бензин

Дональд Трамп вынужденно извинился перед американцами за низкие цены на бензин. О том, что его заставило это сделать, он написал в своем Twitter.
Так, президент США сообщил, что некоторые СМИ обвиняют его в дорожных пробках на День благодарения из-за слишком низких цен на бензин.
«Большой историей сегодня стало то, что я слишком сильно надавил на ОПЕК и получил слишком низкие цены на бензин, на дороги выехало больше автомобилистов, и я спровоцировал дорожные пробки по всей нашей великой нации. Извините все!» — написал Дональд Трамп.
Ранее Дональд Трамп отметил, что снижение цен на нефть является для США великолепным, как и снижение налогов. «Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опустим цены еще ниже!» — написал он.
Ранее президент США призывал ОПЕК к сдерживанию цен, в том числе на фоне американских санкций против Ирана, отметило издание «Ведомости».