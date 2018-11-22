Дональд Трамп извинился перед американцами за низкие цены на бензин

Дональд Трамп вынужденно извинился перед американцами за низкие цены на бензин. О том, что его заставило это сделать, он написал в своем Twitter.

Так, президент США сообщил, что некоторые СМИ обвиняют его в дорожных пробках на День благодарения из-за слишком низких цен на бензин.

«Большой историей сегодня стало то, что я слишком сильно надавил на ОПЕК и получил слишком низкие цены на бензин, на дороги выехало больше автомобилистов, и я спровоцировал дорожные пробки по всей нашей великой нации. Извините все!» — написал Дональд Трамп.

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Как сообщила газета The Times, автолюбители смогли воспользоваться существенным снижением цен на бензин из-за подешевевшей нефти. За месяц цена на топливо упала на 25 центов до $2,6 за галлон (3,785 литра), а в девяти штатах она опускалась даже ниже $2.

Ранее Дональд Трамп отметил, что снижение цен на нефть является для США великолепным, как и снижение налогов. «Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опустим цены еще ниже!» — написал он.

Ранее президент США призывал ОПЕК к сдерживанию цен, в том числе на фоне американских санкций против Ирана, отметило издание «Ведомости».