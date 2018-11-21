«Открытое небо». Что будет с отечественными авиакомпаниями, интересуется депутат

В парламенте Кыргызстана обсуждают поправки в Воздушный кодекс. Речь о внедрении проекта «Открытое небо», который, по мнению авторов, увеличит пассажирооборот до 35 процентов и снизит на 20-40 процентов цены на авиабилеты.

Депутат Айнуру Алтыбаева интересовалась, как «Открытое небо» повлияет на внутренние перевозки, в частности на снижение цен на билеты. «Билеты дорожают из-за авиатоплива. На него налагается НДС. Если бы топливо освободили от этого вида налога, то для отечественных перевозчиков это стало бы хорошим подспорьем», — заявил глава Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

Но «Открытое небо» влияния на местные рейсы и ценообразование не окажет. Речь только о международных перевозках на судах международных авиакомпаний. Курманбек Акышев

Один из авторов поправок, депутат Махабат Мавлянова пояснила, что местные авиаперевозчики в аутсайдерах (в Кыргызстане всего 17 самолетов. — Прим.24.kg) и не могут конкурировать с международными компаниями. «А привлекать туристов надо, и нашим гражданам необходимо летать в другие страны без пересадок и по разумным ценам», — отметила она.

«Конечно, хорошо, если наши граждане будут летать в Европу за $40 и без пересадок. Но я поддержку коллегу, как быть с местными перевозчиками? «Открытое небо» надо принимать, но только с тем условием, что будет создана программа поддержки отечественных авиакомпаний», — заявил нардеп Акылбек Жапаров и добавил, что правительство должно заняться этим вопросом и изыскать средства.

Представители кабинета министров подчеркнули, что пока требуемого миллиарда сомов на поддержку отечественных перевозчиков в бюджете нет.

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В пользу «Открытого неба» Курманбек Акышев добавил, что проект может отчасти помочь Кыргызстану выйти из черного списка Евросоюза.

«Если выполним все требования ИКАО, то в 2019 году подадим заявку на выход из черного списка. Внедрение проекта «Открытое небо» будет способствовать этому», — отметил Курманбек Акышев.

Из Кыргызстана прямыми рейсами можно улететь только в несколько крупных российских городов, а также в Урумчи, Стамбул, Алматы и Душанбе.