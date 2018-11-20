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Власть

Президенту посоветовали готовиться к парламентским выборам уже сейчас

Экс-спикеры Кыргызстана посоветовали президенту Сооронбаю Жээнбекову начинать подготовку к парламентским выборам. Об этом 24.kg рассказал экс-премьер-министр Апас Джумагулов.

По его словам, за четырехчасовую встречу бывшие спикеры и главы кабминов поднимали самые разные вопросы — от экономики до развития социального сектора.

«Я сам остановился на вопросах ускорения проведения реформ в промышленности. В частности, необходимо перестраивать систему, внедрять новые технологии и применять новые методы управления экономикой. Я рассказал, что пригласил крупную консалтинговую компанию Roland Berger. Она работает над проблемами развития горнорудной промышленности и сельского хозяйства в Чуйской области», — рассказал Апас Джумагулов.
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