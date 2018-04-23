Под угрозой потери личных данных оказались пользователи приложений для знакомств

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали популярные приложения для знакомств на Android и выяснили, что передаваемые ими пользовательские данные весьма легко перехватить. Об этом говорится в блоге компании.

По данным экспертов, разработчики приложений (их названия не раскрываются) используют сторонние инструменты для показа рекламы в приложениях. Эти программы передают данные о владельцах мобильных устройств в незашифрованном виде на сервер по интернет-протоколу HTTP. При желании злоумышленники могут перехватить их. Это возможно, если пользователь выходит в Интернет через открытую сеть Wi-Fi или незапароленный домашний беспроводной роутер.

Среди данных, которые могут похитить хакеры, имя пользователя, его возраст и пол, его нынешнее местоположение, адрес электронной почты, информация об устройстве, а также модель, разрешение экрана, версия операционной системы.

Помимо кражи данных, хакеры могут вредить и по-другому: вмешиваться в трафик и показывать пользователям рекламу, ведущую на вредоносные сайты.

Чтобы избежать утечки информации, пользователям рекомендуют закрыть домашнюю беспроводную сеть паролем и не выходить в Интернет через открытые сети Wi-Fi или использовать зашифрованный VPN-канал.