20:33
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Техноблог

Под угрозой потери личных данных оказались пользователи приложений для знакомств

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали популярные приложения для знакомств на Android и выяснили, что передаваемые ими пользовательские данные весьма легко перехватить. Об этом говорится в блоге компании.

По данным экспертов, разработчики приложений (их названия не раскрываются) используют сторонние инструменты для показа рекламы в приложениях. Эти программы передают данные о владельцах мобильных устройств в незашифрованном виде на сервер по интернет-протоколу HTTP. При желании злоумышленники могут перехватить их. Это возможно, если пользователь выходит в Интернет через открытую сеть Wi-Fi или незапароленный домашний беспроводной роутер.

Среди данных, которые могут похитить хакеры, имя пользователя, его возраст и пол, его нынешнее местоположение, адрес электронной почты, информация об устройстве, а также модель, разрешение экрана, версия операционной системы.

Помимо кражи данных, хакеры могут вредить и по-другому: вмешиваться в трафик и показывать пользователям рекламу, ведущую на вредоносные сайты.

Чтобы избежать утечки информации, пользователям рекомендуют закрыть домашнюю беспроводную сеть паролем и не выходить в Интернет через открытые сети Wi-Fi или использовать зашифрованный VPN-канал.
Ссылка:
просмотров: 866
Версия для печати
Материалы по теме
Хакеры взломали сайт «Комсомолки»
В Испании арестовали главу группы хакеров, похитивших $1,2 миллиарда
Убытки мировой экономики от киберпреступлений достигли $600 миллиардов
В Skype нашли опасную ошибку, которую Microsoft устранять не хочет
Мошенники нашли новый способ запугивать людей в Интернете
Хакер взломал сайт Ватикана и провозгласил нового бога
Опасный вирус заразил четыре миллиона смартфонов
В России на АЗС обнаружили компьютерные вирусы. Они позволяли недоливать топливо
«Лаборатория Касперского» нашла вирус, крадущий переписку в WhatsApp
WhatsApp стал уязвимым. Хакеры научились залезать в чужую переписку
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp рассылают сообщение, которое &laquo;убивает&raquo; смартфоны В WhatsApp рассылают сообщение, которое «убивает» смартфоны
Xiaomi Redmi&nbsp;S2: появились характеристики, цены и&nbsp;изображения смартфона Xiaomi Redmi S2: появились характеристики, цены и изображения смартфона
Изображения iPhone X&nbsp;Plus появились в&nbsp;Интернете Изображения iPhone X Plus появились в Интернете
Samsung запатентовала новый гибкий и&nbsp;прозрачный смартфон Samsung запатентовала новый гибкий и прозрачный смартфон
Бизнес
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Социальные сети&nbsp;&mdash; эффективный способ общения с&nbsp;клиентом Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии