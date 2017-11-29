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Техноблог

Facebook защитит своих пользователей с помощью селфи

Фото из Интернета. Новая функция, по мнению соцсети, позволит предотвратить кражи аккаунтов

Facebook тестирует новую функцию защиты аккаунта в социальной сети с помощью селфи. Система предложит сделать свое фото, чтобы подтвердить личность, сообщил Life.

Несколько пользователей рассказали, что соцсеть предложила им сделать селфи для проверки личности. В сообщении от Facebook предлагается сделать фото, где хорошо видно лицо пользователя. Так система проверяет, что аккаунтом пользуется его настоящий хозяин.

Во время проверки Facebook замораживает страницу и сравнивает селфи с другими фотографиями в профиле пользователя.

Представитель соцсети рассказал, что новая функция предотвратит «угон» страниц пользователей. Просьба о селфи будет появляться, когда система заподозрит страницу во взломе. Также Facebook обещает, что снимок пользователя удалят с серверов после проверки.

Недавно Facebook предложил пользователям защититься от возможной публикации их приватных фото. Надо лишь отправить откровенные снимки самому себе через Facebook Messenger, в дальнейшем она будет блокировать их публикацию другими пользователями.
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