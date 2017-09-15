19:53
+22
USD 68.72
EUR 79.93
RUB 1.19
Техноблог

Самый быстрый смартфон в мире. Лидер остается прежним

Фото Android Central. Китайский флагман OnePlus 5 на сегодня самый быстрый в мире

Разработчики программы-бенчмарка AnTuTu, предназначенной для измерения производительности мобильных устройств, поделились новым рейтингом самых мощных в мире смартфонов. Он составлен по итогам тестов августа.

В пятерку лучших вошли китайский флагман OnePlus 5, новый смартфон HTC U11, выпущенный в июне ZTE Nubia Z17, а также флагманы Samsung — Galaxy S8+ и Galaxy S8.

В список из десяти самых производительных смартфонов попал и продукт Apple — iPhone 7 Plus.

Как отмечают эксперты, не исключено, что лидером следующего рейтинга, который опубликуют в начале октября, станет один из iPhone, представленных 12 сентября.

Устройство, представляющее собой предположительно один из новых флагманов Apple, «засветилось» в рейтинге AnTuTu незадолго до презентации с показателем производительности в 201 тысячу баллов. Это выше, чем у любого смартфона из текущего рейтинга.
Ссылка:
просмотров: 3774
Версия для печати
Материалы по теме
Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2 XL или iPhone 8 Plus
Apple снизила требования к качеству, чтобы выпустить больше iPhone X
Android-телефоны поразил уникальный опасный вирус
BlackBerry Motion — анонсирован первый водонепроницаемый смартфон бренда
Samsung Galaxy X: первый в мире «гибкий» смартфон выпустят ограниченным тиражом
Эксперты определили смартфон с лучшей в мире камерой
Первые снимки «соперника» iPhone 8 появились в Интернете
У батарей iPhone 8 серьезные проблемы. Apple начинает расследование
С неприятной проблемой столкнулись пользователи новых iPhone 8
Безрамочный смартфон по-китайски — Doogee Mix 2
Популярные новости
В&nbsp;Китае запустили первый в&nbsp;мире трамвай на&nbsp;водороде В Китае запустили первый в мире трамвай на водороде
&laquo;Парящий&raquo; пешеходный переход появился в&nbsp;Исландии «Парящий» пешеходный переход появился в Исландии
Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2&nbsp;XL или iPhone 8&nbsp;Plus Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2 XL или iPhone 8 Plus
Facebook вводит новые правила для политической рекламы Facebook вводит новые правила для политической рекламы
Бизнес
Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему
Лучшие в&nbsp;цифре! Лучшие в цифре!