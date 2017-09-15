Самый быстрый смартфон в мире. Лидер остается прежним

Разработчики программы-бенчмарка AnTuTu, предназначенной для измерения производительности мобильных устройств, поделились новым рейтингом самых мощных в мире смартфонов. Он составлен по итогам тестов августа.

В пятерку лучших вошли китайский флагман OnePlus 5, новый смартфон HTC U11, выпущенный в июне ZTE Nubia Z17, а также флагманы Samsung — Galaxy S8+ и Galaxy S8.

В список из десяти самых производительных смартфонов попал и продукт Apple — iPhone 7 Plus.

Как отмечают эксперты, не исключено, что лидером следующего рейтинга, который опубликуют в начале октября, станет один из iPhone, представленных 12 сентября.

Устройство, представляющее собой предположительно один из новых флагманов Apple, «засветилось» в рейтинге AnTuTu незадолго до презентации с показателем производительности в 201 тысячу баллов. Это выше, чем у любого смартфона из текущего рейтинга.