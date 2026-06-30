Китайский ИИ теперь не уступает Anthropic в вопросах кибербезопасности

Китайские разработчики искусственного интеллекта смогли вплотную приблизиться к американским технологиям в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что новая китайская модель GLM-5.2 от Zhipu, а также инструмент Tulongfeng от компании 360 Security Technology уже показывают результаты, сопоставимые с американской моделью Mythos от Anthropic.

Этот технологический скачок Китая совпал с жестким ужесточением контроля над ИИ-отраслью в самих Соединенных Штатах. Американские регуляторы заставили местные компании ограничить доступ к передовым моделям, включая GPT-5.6 от OpenAI и Fable 5 от Anthropic.

Эксперт Саиф Хан из Института прогресса назвал такие запреты со стороны США настоящим подарком для Китая, подчеркнув, что Вашингтону следовало бы использовать собственные разработки вроде Mythos для укрепления своей киберзащиты, а не сдерживания индустрии.

Китайский ИИ-разработчик Zhipu AI представил открытую модель GLM-5.2 на 750 миллиардов параметров. По данным тестов, она вплотную приблизилась к закрытым американским системам, но при этом стоит в шесть раз дешевле.

В компании утверждают, что в сфере кибербезопасности модель показала результаты, сопоставимые с Claude Mythos 5 от Antrophic. Эксперты уже назвали этот релиз новым «моментом DeepSeek».