Open AI запретила ChatGPT консультировать по медицине и юридическим вопросам

OpenAI обновила политику использования сервисов компании. Пользователям запретили получать у чат-бота ChatGPT консультации по юридическим и медицинским вопросам. Об этом сообщается на сайте OpenAI.

Нововведения касаются также запрета на консультации по темам образования, жилья, трудоустройства, финансовой деятельности и кредитования, страхования и «важных государственных услуг».

ChatGPT также больше не сможет консультировать пользователей по вопросам миграции и национальной безопасности.

«Мы требуем от пользователей надлежащего использования наших сервисов, и нарушение или несоблюдение наших правил и мер безопасности может привести к потере доступа к нашим системам или другим мерам наказания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сервисы нельзя использовать с целью угроз, запугивания, преследования или клеветы, пропаганды самоубийства или расстройств пищевого поведения. Под запретом находятся сексуальное насилие и терроризм, создание, закупка или использование оружия, азартные игры на деньги.

Запрещено использовать сервисы OpenAI и для использования изображения человека без его согласия (включая голос и реалистичные портреты), нельзя оценивать или прогнозировать риск совершения преступления отдельным лицом «исключительно на основании его личностных характеристик».

Под запретом находится осуждение внешнего вида несовершеннолетних, пропаганда среди них нездорового питания, их доступ к товарам или видам деятельности, имеющим возрастные ограничения.