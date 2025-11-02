16:48
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Техноблог

Open AI запретила ChatGPT консультировать по медицине и юридическим вопросам

OpenAI обновила политику использования сервисов компании. Пользователям запретили получать у чат-бота ChatGPT консультации по юридическим и медицинским вопросам. Об этом сообщается на сайте OpenAI.

Нововведения касаются также запрета на консультации по темам образования, жилья, трудоустройства, финансовой деятельности и кредитования, страхования и «важных государственных услуг».

ChatGPT также больше не сможет консультировать пользователей по вопросам миграции и национальной безопасности.

«Мы требуем от пользователей надлежащего использования наших сервисов, и нарушение или несоблюдение наших правил и мер безопасности может привести к потере доступа к нашим системам или другим мерам наказания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сервисы нельзя использовать с целью угроз, запугивания, преследования или клеветы, пропаганды самоубийства или расстройств пищевого поведения. Под запретом находятся сексуальное насилие и терроризм, создание, закупка или использование оружия, азартные игры на деньги.

Запрещено использовать сервисы OpenAI и для использования изображения человека без его согласия (включая голос и реалистичные портреты), нельзя оценивать или прогнозировать риск совершения преступления отдельным лицом «исключительно на основании его личностных характеристик».

Под запретом находится осуждение внешнего вида несовершеннолетних, пропаганда среди них нездорового питания, их доступ к товарам или видам деятельности, имеющим возрастные ограничения.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/349423/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Китайский чат-бот DeepSeek временно приостановил регистрацию новых пользователей
Популярные новости
К&nbsp;2034 году люди будут работать только два дня в&nbsp;неделю&nbsp;&mdash; Билл Гейтс К 2034 году люди будут работать только два дня в неделю — Билл Гейтс
Samsung представил телефон, который раскладывается на&nbsp;три части Samsung представил телефон, который раскладывается на три части
WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в&nbsp;каждом чате WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом чате
YouTube улучшит качество старых видео с&nbsp;помощью искусственного интеллекта YouTube улучшит качество старых видео с помощью искусственного интеллекта
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
2 ноября, воскресенье
16:34
Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой...
16:02
В музее Уркуи Салиевой откроется выставка национальных музыкальных инструментов
15:31
Open AI запретила ChatGPT консультировать по медицине и юридическим вопросам
15:00
Иссык-Куль и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей читателей 24.kg
14:33
Итоги рейда «Нелегал» в России: из Подмосковья выдворят 4,3 тысячи мигрантов