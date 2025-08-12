Павел Дуров анонсировал блокировку некоторых Telegram-каналов.

Напомним, ранее он призвал пользователей мессенджера жаловаться ему или его команде, если сталкивались с шантажом и вымогательством. Накануне основатель Telegram сообщил, что получил сотни жалоб, на основании которых до конца недели будет заблокировано «множество» каналов.

«Блокировка по этой причине означает — у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали порочащие посты, а затем удаляли их в обмен на плату от жертв. Некоторые даже пойманы на продаже так называемых блоков на негатив — платы, которую жертвы должны внести, чтобы избежать нападок», — написал он.

По словам Павла Дурова, за 20 дней пользователи прислали в Telegram сотни сообщений о мошенничестве и шантаже.

«Telegram — это не место для доксинга и шантажа. А тем, кто ведет такие каналы: не тратьте время на создание клонов — мы вас найдем», — заключил он.