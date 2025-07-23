Миллиардер Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать с McDonald’s. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Tesla открыла свой первый ресторан Diner & Drive-In в Голливуде. Это ретрофутуристическое заведение предлагает не только еду, но и зарядку для электромобилей Tesla.

Фото TechCrunch. Ресторан Diner & Drive-In в Голливуде

На территории ресторана предусмотрено 80 зарядных станций Tesla Supercharger четвертого поколения. Посетители могут заказать классические бургеры и хот-доги, а также смотреть фильмы на 540-дюймовых экранах. Кроме того, в ресторане представлены фирменные товары и робот Tesla Optimus.

Рестораны открыты не только для владельцев Tesla, но и для пешеходов. Отмечается, что в день открытия у входа были очереди.

Для гостей предусмотрено 250 посадочных мест на первом этаже и на открытой террасе Skypad на крыше здания. Также можно перекусить прямо в автомобиле с доставкой еды сотрудниками. Чтобы сделать заказ в машине, нужно использовать приложение Tesla Diner, которое доступно на экране электромобиля.

Илон Маск заявил: если ресторан будет успешным, Tesla откроет подобные заведения в крупных городах по всему миру и на трассах у станций Supercharger.