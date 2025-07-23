00:09
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Техноблог

Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать с McDonald’s

Миллиардер Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать с McDonald’s. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Tesla открыла свой первый ресторан Diner & Drive-In в Голливуде. Это ретрофутуристическое заведение предлагает не только еду, но и зарядку для электромобилей Tesla.

TechCrunch
Фото TechCrunch. Ресторан Diner & Drive-In в Голливуде

На территории ресторана предусмотрено 80 зарядных станций Tesla Supercharger четвертого поколения. Посетители могут заказать классические бургеры и хот-доги, а также смотреть фильмы на 540-дюймовых экранах. Кроме того, в ресторане представлены фирменные товары и робот Tesla Optimus.

Рестораны открыты не только для владельцев Tesla, но и для пешеходов. Отмечается, что в день открытия у входа были очереди.

Для гостей предусмотрено 250 посадочных мест на первом этаже и на открытой террасе Skypad на крыше здания. Также можно перекусить прямо в автомобиле с доставкой еды сотрудниками. Чтобы сделать заказ в машине, нужно использовать приложение Tesla Diner, которое доступно на экране электромобиля.

Илон Маск заявил: если ресторан будет успешным, Tesla откроет подобные заведения в крупных городах по всему миру и на трассах у станций Supercharger.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/337109/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против соцсети Илона Маска
Чат-бот Grok 4 на основе искусственного интеллекта представил Илон Маск
Трамп прокомментировал решение Маска создать новую партию: Он слетел с катушек
Итоги перепалки. Маск объявил о создании новой политической партии «Америка»
Высокие отношения. Дональд Трамп пригрозил Илону Маску депортацией из США
Дональд Трамп и Илон Маск снова ругаются в соцсетях и грозят друг другу
Перепалка президента США и миллиардера: Илон Маск извинился перед Трампом
Сколько миллиардов долларов потеряли Трамп и Маск после своей публичной ссоры
Дональд Трамп и Илон Маск устроили в соцсетях публичные разборки
Илон Маск анонсировал мессенджер на платформе X с исчезающими сообщениями
Популярные новости
Это будет видно каждому: огромный астероид пролетит в&nbsp;30&nbsp;тысячах километров Это будет видно каждому: огромный астероид пролетит в 30 тысячах километров
Ждали? В&nbsp;WhatsApp появилась кнопка для пересказа содержания переписок Ждали? В WhatsApp появилась кнопка для пересказа содержания переписок
Samsung тестирует новую операционную систему One UI&nbsp;8&nbsp;для 26&nbsp;моделей смартфонов Samsung тестирует новую операционную систему One UI 8 для 26 моделей смартфонов
Tesla выпустила 3&nbsp;миллиона Model 3&nbsp;&mdash; по&nbsp;машине каждые полторы минуты Tesla выпустила 3 миллиона Model 3 — по машине каждые полторы минуты
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
23 июля, среда
23:39
Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать с McDonald’s Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать...
23:11
Чистую окружающую среду правом человека провозгласил Международный суд ООН
23:04
Переговоры Украины и России в Стамбуле начались: что известно к этому часу
22:45
Мэр Бишкека назначил ответственных за парками и скверами столицы
22:23
Белорусам разрешили участвовать в выборах в России