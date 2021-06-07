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Техноблог

Эксперты назвали самый мощный на данный момент Android-смартфон в мире

Фото из интернета. Xiaomi Black Shark 4 Pro

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг наиболее производительных смартфонов. Первое место занял геймерский Xiaomi Black Shark 4 Pro на топовом чипе Snapdragon 888.

Он набрал в тестах AnTuTu 830 тысяч баллов.

Второе место с минимальным отрывом занял Tencent Red Devil 6 Pro с результатом 829,9 тысячи баллов, а третье — OnePlus 9 Pro, набравший 828,7 тысячи баллов.

Также в десятку мощнейших смартфонов на Android вошли Oppo Find X3 Pro, vivo X60 Pro+, iQoo 7, Asus ROG Phone 5, Realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra. Все они также используют Snapdragon 888.

На AliExpress Xiaomi Black Shark 4 Pro модель можно купить по цене от 60 тысяч сомов за версию с 8/256 гигабайтами памяти.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/196672/
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