Кардинально изменить WhatsApp пообещал Марк Цукерберг

Генеральный директор Facebook анонсировал серьезные изменения в мессенджере WhatsApp. Об этом он рассказал в интервью порталу WABetaInfo.

В частности, ожидаемые изменения позволят использовать один аккаунт сразу на четырех устройствах. Мессенджер будет доступен на компьютере, даже если смартфон выключен.

По словам Марка Цукерберга, задача была технически сложной, но команде мессенджера удалось ее решить.

Новая функция появится в бета-версии через два месяца. А для всех пользователей станет доступна до конца года.

Кроме того, в WhatsApp пообещали реализовать перенос чатов с Android на iOS и обратно — сейчас это возможно только с помощью стороннего софта.